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Rusya, Romanyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

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Rusya, Romanyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Costi Ionita'yı istenmeyen kişi ilan etti.

Rusya, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Costi Ionita'yı istenmeyen kişi ilan etti.

Romanya'nın Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından Rusya'dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Costi Ionita'nın istenmeyen kişi ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu tedbir Romanya tarafının daha önce Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etme kararına cevaptır" ifadelerine yer verildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Moskova Romanya Rusya Politika Güncel Haberler

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