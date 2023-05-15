Rusya, roketatar sistemleriyle Ukrayna depolarını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Smerç roketatar sistemleriyle Ukrayna'ya ait stratejik noktaların ve cephane depolarının vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hedeflerin koordinatları tespit edildikten sonra Merkez Askeri Bölge'nin Smerç MLRS mürettebatı muharebe alanına hareket etti. Atış pozisyonu alan askerler, 20 km'den daha uzak mesafelerdeki hedefleri yüksek isabet oranıyla vurdu' denildi. BM-30 Smerç tipi roketatar sistemlerinin kullanıldığı saldırıda, Ukrayna'ya ait lojistik tesislerin, stratejik noktaların ve cephane depolarının vurulduğu aktarıldı. Ayrıca saldırının gece ve gündüz yapıldığı belirtildi.

SMERÇ SİSTEMLERİ

Sovyet çok namlulu roketatar sistemi Smerç, yoğunlaşan bölgelerdeki personel, zırhlı ve hafif hedefleri, topçu bataryalarını, komuta merkezlerini ve mühimmat depolarını vurmak amacıyla geliştirildi. 1980'lerin başında tasarlandı ve 1989'da Sovyet ordusunun hizmetine girdi.