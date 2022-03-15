Rusya resmen Avrupa Konseyi'nden ayrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi'nden ayrıldıklarını ve bu bildirimin Genel Sekreter Marija Pejcinovic Buric'e iletildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Avrupa Birliği'nin (AB), kendilerine karşı aldığı yaptırım kararları ve önlemlere karşılık olarak Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "NATO ve Avrupa Birliği'ne üye devletler, Avrupa Konseyi'ndeki çoğunluklarını kötüye kullanarak bu örgütü sürekli olarak Rusya karşıtı bir politika aracına dönüştürüyor. Eşitlikçi diyaloğu Pan-Avrupa ilkelerine dayandırarak reddediyor. 25 Şubat'ta Rusya'nın, Avrupa Konseyi'nin yasal organlarında temsil hakkını askıya almak için ayrımcı bir karar aldılar" denildi.

Kararın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne iletildiği vurgulanan açıklamada, "Bu şartlar altında ülkemiz Avrupa Konseyi'nde kalmayacak. 15 Mart'ta Genel Sekreter Marija Pejcinovic Buric'e, Rusya Federasyonu'nun örgütten çekildiğine dair bildirimde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde imzalanan ana evrensel uluslararası insan hakları anlaşmalarına taraf olduğu hatırlatılan açıklamada, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer sözleşmelere uyulduğu belirtilerek, Rusya Federasyonu Anayasası'na aykırı olmadığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) halihazırda kabul edilmiş kararlarına uymaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ayrımcılık içeren kararlar aldığı gerekçesiyle Rusya'nın aldığı karardan Avrupa Konseyi'nin sorumlu olduğunun altı çizildi.

Ukrayna, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasını talep etmişti

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal dün video konferans yoluyla Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına atıfta bulunarak dünyanın son 18 günde nihayet gözlerini açtığını belirtmiş, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden derhal çıkarılmasını talep etmişti.

AKPM Başkanı Tiny Kox ise, Şmihal'in konuşmasının ardından şimdi "modern tarihte ilk kez" bir üye devletin dışlanıp dışlanamayacağının inceleneceğini belirtmiş, Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarının önümüzdeki saatlerde ve yarın tartışılacağını aktarmıştı.

Öte yandan Rusya, 28 Şubat 1996'da Avrupa Konseyi'nin 39'uncu üye devleti olurken, Ukrayna'ya saldırısından 1 gün sonra 25 Şubat'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca Rusya'nın Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisi'ndeki temsil haklarını askıya almıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel