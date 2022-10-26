Rusya, Progress Ms-21 Kargo Uzay Aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gönderdi

VLADİVİSTOK, 26 Ekim (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Progress MS-21 kargo uzay aracını taşıyan Rus Soyuz-2.1a roketinin Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla yörüngeye gönderildiğini duyurdu.

Progress MS-21 uzay aracının Cuma günü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya bölümü ile kenetlenmesi planlanıyor.

Uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS), çeşitli ekipman, yakıt, sıkıştırılmış nitrojen, su ve yiyecek gibi malzemelerden oluşan 2,5 tonluk kargo teslim edecek.

Rusya'nın Progress MS serisi kargo uzay araçları, çeşitli malzemelerin taşınması ve uzay istasyonu için yörünge düzeltmelerinin yapılması dahil, yörüngedeki istasyonlara hizmet sağlama amacıyla üretildi.

Bu son roketle Rusya'nın 2022'de uzaya yolladığı roket sayısı 19'a ulaştı ve üçüncü kez Progress kargo aracı uzaya gönderilmiş oldu.