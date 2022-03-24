Rusya, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık verecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık verecek

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya, Polonya'nın 45 Rus diplomatı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararına karşılık verileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararına karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu kararın "ikili ilişkileri tamamıyla bozacağı" belirtilen açıklamada, "Polonya'nın NATO'nun talimatıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut Varşova yönetimi, olanlardan ve olası sonuçlardan tamamıyla sorumludur. Rusya, bu düşmanca yaklaşımı cevapsız bırakmayacak." ifadelerine yer verildi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Polonya, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title