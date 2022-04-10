Rusya petrol ve doğal gazını kime satacak?

Enerji ticaretinde Avrupa ülkeleri Rusya'nın en iyi müşterileriydi. Ancak petrol ve doğal gaz ihracatındaki küresel gücünü koruması için artık Rusya'nın yeni pazarlar bulması gerekecek; seçeneklerse sınırlı. Rusya dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol ihracatçısı konumunda. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre Rusya'nın 2021 bütçesinin yüzde 45'ini petrol ve doğal gaz gelirleri oluşturdu.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın uzun süredir en iyi müşterisi idi. Amerikan Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin (EIA) Ekim 2021 verileri, Rusya'nın petrolünün yüzde 49'unu Avrupalı OECD ülkelerine sattığını gösteriyor.

Avrupa, Rusya'nın doğal gaz ihracatında daha da öne çıkıyor. EIA'ya göre Rusya doğal gazının yaklaşık yüzde 75'ini Avrupa ülkelerine satıyor.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Rus ordusunun savaş suçu işlediğine dair iddialar AB'nin Rus fosil yakıtlarından uzaklaşma planlarını hızlandırdı. Diğer yandan özellikle doğal gaz söz konusu olduğunda Almanya ve İtalya gibi ülkelerinin, bunu hangi hızda ve ölçüde yapabileceği yoğun bir tartışma konusu oluyor.

Ancak Avrupa Komisyonu'nun "2030'dan çok önce" tüm Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığın sonlandırılması planı gerçekleşirse, Rusya'nın bazı yeni müşterilere fena halde ihtiyacı olacak.

Olası yeni müşteriler

Peki bu müşteriler kim olabilir? Rusya muhtemelen, örneğin Çin gibi yaptırımlara katılmayan mevcut müşterilerine satışları artırmaya odaklanacaktır. Petrol söz konusu olduğunda, Çin Rusya'nın Avrupa ülkeleri haricindeki en büyük müşterisi. Rusya'nın 2021'de Asya ve Okyanusya ülkelerine yönelik petrol ihracatının yüzde 38'i Çin'e gitti. Rusya hali hazırda Suudi Arabistan'ın ardından Çin'in en büyük petrol tedarikçisi. Uzmanlara göre, Moskova'nın önümüzdeki yıllarda hedefi Ortadoğulu rakiplerini geride bırakarak ilk sıraya yükselmek.

DW'ye değerlendirmede bulunan jeopolitik risk analisti Fernando Ferreia, "Bu yıl enerji piyasalarında izleyeceğimiz en ilginç rekabet Rusya'nın uzun süredir devam eden ticari ilişkilerini Ortadoğu'dan Doğu Asya'ya kaydırmaya çalışması olacaktır" diye konuştu.

Moskova'nın bir diğer büyük hedefi de Hindistan'a ihracatını artırmak. 1,38 milyar nüfusa sahip ülke dünyanın üçüncü büyük petrol tüketicisi.

2021'de Hindistan'ın petrol ihtiyacını karşılayan başlıca ülkeler Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Hindistan'ın petrol ithalatında Rusya'nın yeri sadece yüzde 2 seviyesinde. Ancak bunun değişeceğine dair sinyaller var. Öncelikle Hindistan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamadı. Rusya'dan satın aldığı petrol miktarını da Mart ve Nisan aylarında ciddi şekilde artırdı.

Batılı ülkeler Rusya'nın ham petrolünden uzaklaşırken, Hindistan bunu indirimli fiyata almak için can atıyor.

Harvard Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında dersler veren öğretim üyesi Margarita Balmaceda, Hindistan'daki iki büyük rafineriye yakın zamanda Rusya'dan büyük miktarda petrol nakliyatı yapıldığına dikkati çekti.

Ancak Hindistan ve Çin'in Avrupa'nın yerini ne ölçüde alabileceğine dair şüpheler de var. Ortadoğu ülkeleri ile Çin ve Hindistan arasındaki petrol ticaretine dair ilişkilerin gelişmesinin onlarca yıl sürdüğünü hatırlatan Ferreira, "Bence hem Hindistan hem Çin, Ortadoğu ülkelerine kapıyı tamamen kapatmak konusunda temkinli olacaktır" dedi. Fernando Ferreia ayrıca, Batı yaptırımları yüzünden Rusya'nın petrol üretimi için gerekli olan teknolojiyi satın almada zorlanacağına işaret ederek, "Rusya, Batı teknolojilerine erişim olmadan arz seviyelerini korumakta zorlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaza yeni pazarlar bulmak daha zor

Rusya'nın doğal gaza kıyasla petrolüne yeni pazarlar bulma konusunda daha az sıkıntı yaşayacağı tahmin ediliyor. Zira petrol fiziksel olarak yeni pazarlara nispeten kolay bir şekilde taşınabilirken, doğal gazın boru hattına ihtiyacı var; ya da sıvılaştırılarak taşınması gerekiyor. Ancak Rusya'nın LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) üretim kapasitesi hala rakiplerinin çok gerisinde.

Eğer Rusya, Avrupa yerine doğal gaza yeni pazar aramak zorunda kalacaksa görünüşe göre bu yine Çin olacak. Şubat ayında iki ülke doğal gaz ticareti konusunda 30 yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı. Satışın Euro üzerinde yapılmasında da uzlaşma sağlanmıştı.

Rusya diğer yandan Pakistan'la da yakın ilişkiler kurdu. Moskova, 2 milyar dolar maliyeti olan Pakistan Akımı isimli boru hattı projesini üstlendi. Komşu ülke Hindistan gibi Pakistan da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamadı.

Ancak Balmaceda, doğal gaz ihracatını Batı'dan Doğu'ya kaydırma konusundaki Rus söyleminin olasılığı aştığını belirterek, "Gerçek şu ki, bu projelerin büyük finansmana ihtiyacı var; ve finansman yoksa bunlar yapılamaz" ifadesini kullandı. Balmaceda'ya göre Rusya, Çin ve Hindistan'a doğal gaz sevkiyatı sağlamak için gelecekte yeni boru hatları inşa edebilir. Ancak bunların devasa yatırımlar olduğu ve Moskova'nın ekonomik vaziyeti düşünüldüğünde durumun pek de gerçekçi olmadığını vurguluyor uluslararası ilişkiler uzmanı Balmaceda.

Ferreira'ya göre ise, doğal gaz için Rusya'nın Asya'daki terk gerçekçi seçeneği Çin ile Batı Sibirya arasındaki mevcut veya yeni boru hatları olabilir. Bunun biraz zaman alacağını belirten uzman, "Dolayısıyla Rus gazı için kısa vadeli bir çözüm yok" söyleminde bulundu.

Enerji piyasasında güç kaybı

Bu görüşe göre uzun vadede Rusya küresel enerji piyasalarındaki önemli rolünü yitirebilir. "(Rusya) bugünkü gibi bir enerji merkezi olamayacak" tahmininde bulunann Ferreira, "Rezervleri olmadığı için değil, satabilecekleri pazar ya da bunu çıkarabilecekleri teknolojileri olmadığı için" dedi.

Balmaceda ise farklı düşünüyor. Ona göre, Rus enerji kaynaklarına karşı olan gruplar, örneğin kömür üreticileri, yenilenebilir enerji yanlıları veya LNG üreticileri, hükümetleri aksine ikna edemediği takdirde Moskova Avrupa pazarına yeniden girebilir. Bazı şirketlerin, Rusya'dan doğal gaz alımına devam etmek isteyebileceğini ve aksi takdirde sırf bu nakliyat için döşenen boru hatlarına yatırılan paranın boşa gideceği görüşünü savunabileceğini belirtti.

Bu nedenle Rus gazını bırakma konusunda hükümetleri ve şirketleri ikna etmek için alternatif enerji yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca, Macaristan ve Sırbistan gibi ülkelerin gelecekte Rusya'dan doğal gaz alacağına dair net sinyaller var.

Macaristan geçen yıl Rusya ile, Karadeniz'den geçen TürkAkım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Deutsche Welle / Güncel