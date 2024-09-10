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Rusya, Özbekistan'da Nükleer Enerji Santrali İnşa Edecek

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Rusya'nın, Özbekistan'da inşa edeceği nükleer enerji santrali projesine ilişkin çalışmaların başlatılmasını öngören protokol imzalandı.

Rusya'nın, Özbekistan'da inşa edeceği nükleer enerji santrali projesine ilişkin çalışmaların başlatılmasını öngören protokol imzalandı.

Özbek Nükleer Enerjisi Ajansı Özatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı Atomstroyexport şirketi ile Özatom bünyesindeki Nükleer Santral İnşaatı Müdürlüğü arasında Özbekistan'da düşük kapasiteli nükleer enerji santrali projesine ilişkin çalışmaların başlatılmasıyla ilgili protokole imza atıldı.

Protokol, Nükleer Santral İnşaatı Müdürü Atabek Amanov ile Atomstroyexport şirketinin Orta Asya'daki nükleer enerji santralleri proje müdürü Pavel Bezrukov tarafından imzalandı.

Protokol, Orta Asya'nın ilk nükleer enerji santrali olması beklenen tesisin şantiyesinde hazırlık çalışmalarının başlatılması ve proje dokümanlarının oluşturulması için yasal altyapıyı oluşturacak.

Atabek Amanov, yaptığı açıklamada, imzalanan belgenin, nükleer enerji santrali projesinin hayata geçirilmesine ilişkin atılan ilk adımın göstergesi olduğunu söyledi.

Amanov, belgenin yakın gelecekte inşaat sahasında aktif çalışmalara başlatılmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Pavel Bezrukov da imzalanan protokolün tarafların düzenleyici ve mali yükümlülükleri açısından öncelikli koşulların yerine getirilmesini belirlediğini ifade etti.

Bezrukov, belgenin Rosatom mühendislik departmanının, santrale ilişkin lisans alma ve şantiyede araştırma yapma konusunda aktif aşamaya geçmesine imkan vereceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Özbekistan'a düzenlediği resmi ziyarette, Rusya'nın bu ülkede düşük kapasiteli nükleer enerji santrali inşa etmesini öngören anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Özbekistan Ekonomi Enerji Güncel Rusya

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