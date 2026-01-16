Haberler

Rusya Güvenlik Konseyi: Geçen yıl orduya 454 binin üzerinde kişi katıldı

Güncelleme:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen yıl orduya katılanların toplam sayısının 454 bini geçtiğini açıkladı. Medvedev, 422 bin 704 kişinin sözleşmeli olarak, 32 bin kişinin ise gönüllü olarak orduya katıldığını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen yıl orduya 454 binin üzerinde kişinin katıldığını bildirdi.

Medvedev, Rus yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ordudaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl orduya 454 binin üzerinde kişinin katıldığı bilgisini veren Medvedev, "422 bin 704 kişi orduyla sözleşme imzaladı. 32 bin kişi de gönüllülük esasında orduya katıldı. Bunlar nihai rakamlar." dedi.

Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda verdiği görevin yerine getirildiğini ifade etti.

500

