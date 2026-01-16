Rusya Güvenlik Konseyi: Geçen yıl orduya 454 binin üzerinde kişi katıldı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen yıl orduya katılanların toplam sayısının 454 bini geçtiğini açıkladı. Medvedev, 422 bin 704 kişinin sözleşmeli olarak, 32 bin kişinin ise gönüllü olarak orduya katıldığını belirtti.
Medvedev, Rus yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ordudaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda verdiği görevin yerine getirildiğini ifade etti.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel