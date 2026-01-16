Rusya Güvenlik Konseyi: Geçen yıl orduya 454 binin üzerinde kişi katıldı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen yıl orduya 454 binin üzerinde kişinin katıldığını bildirdi.

Medvedev, Rus yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ordudaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl orduya 454 binin üzerinde kişinin katıldığı bilgisini veren Medvedev, "422 bin 704 kişi orduyla sözleşme imzaladı. 32 bin kişi de gönüllülük esasında orduya katıldı. Bunlar nihai rakamlar." dedi.

Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda verdiği görevin yerine getirildiğini ifade etti.