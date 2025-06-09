Rusya Ordusu, Dnipropetrovsk Bölgesindeki Kontrol Alanını Genişletti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki ele geçirdiği kontrol alanını genişlettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Merkez askeri birliklerinin Ukrayna savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Merkez birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesinde kurtarılan toprakların alanını genişletti." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının bulunduğu 142 bölgeyi ateş altına aldığı kaydedilen açıklamada, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 663 savaş uçağı, 283 helikopter, 62 bin 467 insansız hava aracı, 610 hava savunma füze sistemi, 23 bin 836 tank ve zırhlı araç, 1571 çok namlulu füze atar, 25 bin 941 obüs ve havan topu ile 36 bin 668 özel askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donbas'ta Rus ordusunun Donetsk'in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini açıklamıştı.