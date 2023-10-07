Rusya Önümüzdeki Aylarda Afrika'ya Ücretsiz Tahıl Gönderecek

MOSKOVA, 7 Ekim (Xinhua) -- Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, ülkesinin önümüzdeki aylarda Afrika'ya ücretsiz tahıl sevkiyatına başlayacağını açıkladı.

Cuma günü Rusya'nın yerel basınında çıkan haberde Patruşev'in, "Şu anda tüm belgeler üzerinde çalışmaları tamamlıyoruz. Sanırım bir ya da bir buçuk ay içinde gemiler oraya doğru yola çıkacak" sözleri yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de bir araya gelmiş ve iki lider Karadeniz tahıl anlaşması ile ilgili durumu ele almıştı.

Bu görüşme sırasında Putin, Rusya'nın altı Afrika ülkesiyle, tahılın ücretsiz teslimatı ve sevkiyatına ilişkin anlaşmaları sonuçlandırmaya yakın olduğunu kaydetmişti.