Rusya, Odessa'yı vuruyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Odessa'yı vuruyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Rus ordusu, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'yı vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'yı vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya yeniden saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi saldırıya ilişkin bir görüntü yayınlayarak, "Roket saldırıları sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Bugün 14.29'da gelen ihbara göre roket saldırısı sonucunda yangın çıkmıştı. Kurtarma ekipleri yangının yayılma riskine karşı özverili şekilde yangını kontrol altına almak için çalıştı ve 15.27'de 900 metrekarelik alana yayılan yangın kontrol altına alındı. 12 teknik araç ve 61 personel ile olaya müdahale edildi" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalia Humeniuk'da saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Odessa'ya yönelik 6 roketle saldırı düzenlendi. Roketlerden 4'ü sivil alanlara ve fabrikalara isabet etti ve saldırı sonucunda yangın çıktı. 2 roket ise havaalanına isabet etti. Olay yerinde kurtarma ekipleri çalışıyor. Ölü ve yaralı sayıları henüz net değil" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title