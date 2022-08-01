Rusya, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasının "olumlu" olduğunu açıkladı - Haberler

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Rusya, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasının "olumlu" olduğunu açıkladı

Rusya, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasının 'olumlu' olduğunu açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının "olumlu" olduğunu belirterek, "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının "olumlu" olduğunu belirterek, "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosova-Sırbistan gerginliğine değinen Peskov, bu konuda Sırbistan ve Kosova'da yaşayan Sırpları desteklediklerini belirtti.

Peskov, Kosova yönetiminden gelen taleplerin "temelsiz" olduğunu savunarak, "Meselenin büyümesi şimdilik önlendi ancak durum 1 aylığına ertelendi. Bu nedenle tüm tarafların sağduyu göstermesi önemlidir." ifadesini kullandı.

"Sırpların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini" belirten Peskov, "Kosova'yı tanıyan ve garantör olan ülkelerin, Kosova yönetimini ileride gerginliği artırabilecek öngörülmeyen adımlar atmasından korumak için etkisini kullanması gerekiyor." diye konuştu.

"Tahıl anlaşmalarının uygulanacağını umuyoruz"

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıktığına dikkati çeken Peskov, "Bu, çok hem de çok olumlu. Bu, İstanbul'daki görüşmelerde yapılan anlaşmaların uygulanmasını test etmek için iyi bir fırsat. Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gemi, Karadeniz'in kuzey batısındaki koridor üzerinden hareket ediyor"

Rusya Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili yapılan açıklamada, Odessa Limanı'ndan çıkan mısır yüklü "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin yarın İstanbul'a ulaşmasının planlandığı belirtildi.

Söz konusu geminin Karadeniz'in kuzey batısındaki koridor üzerinden hareket ettiği kaydedilen açıklamada, "Tarım ürünlerini taşıyan ilk geminin çıkışı ile ilgili insani yardım operasyonu, İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde yer alan Rus subaylarının aktif katılımıyla planlandı." ifadelerine yer verildi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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