Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını bombalamasının ardından Ukrayna tarafından açıklama geldi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarının ardından havaalanındaki pistin ağır hasar aldığını ve kullanılamaz duruma geldiğini söyledi.

Rusya'nın geçtiğimiz hafta Odessa'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel