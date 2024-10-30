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Rusya Nükleer Tatbikat Gerçekleştirdi

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Rusya, uzun menzilli füzelerle nükleer tatbikat düzenledi. Devlet Başkanı Putin, nükleer güçlerin hazır bulundurulmasının önemine vurgu yaptı ve tatbikatın amacını açıkladı.

- Rusya'dan nükleer tatbikat

MOSKOVA - Rusya, uzun menzilli füzeleri kullanarak nükleer tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya, nükleer tatbikat düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, Rusya'nın nükleer güçlerini hazır bulundurması gerektiğini belirterek, nükleer tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Putin, "Artan jeopolitik gerilimler, ortaya çıkan yeni dış tehditler ve riskler göz önüne alındığında, modern ve sürekli kullanıma hazır stratejik güçlere sahip olmak önemlidir. Yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceğimizi, ancak nükleer güçlerimizi gerekli yeterlilik seviyesinde tutacağımızı vurguluyorum" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının "düşmanın nükleer saldırısına karşılık büyük bir nükleer saldırıyı" başlatmak olduğunu belirtti.

Tatbikatta, Yars kıtalararası balistik füzesi, denizaltılardan ateşlenen Sineva ve Bulava balistik füzeleri ile stratejik bombardıman uçaklarından ateşlenen seyir füzeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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