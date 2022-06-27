Rusya'nın Yunan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etmesine Atina'dan tepki - Haberler

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Rusya'nın Yunan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etmesine Atina'dan tepki

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Rusya'nın Yunan diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etmesine Atina'dan tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Moskova Başkonsolosu ve Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 personelinin Rusya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin herhangi bir temele dayanmadığını belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Moskova Başkonsolosu ve Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 personelinin Rusya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin herhangi bir temele dayanmadığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atina'nın karardan duyduğu üzüntü ifade edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yunan diplomatik ve konsolosluk birimlerinin Rusya'daki personelinin sınır dışı edilmesine ilişkin Rus yetkililerin aldığı kararda hiçbir temel bulunmamaktadır. Profesyonellikleri ve yüksek sorumluluk bilinciyle öne çıkan bu personel, Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana ve Sözleşmesine bağlı olarak görevlerini icra etmekteydi."

Açıklamada, Rusya'daki Yunan Büyükelçiliği ve Konsoloslukların görevlerini icra etmeyi sürdüreceği belirtildi. ???????

Rusya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilmişti.

Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Ekaterini Nassika'nın Bakanlığa çağrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "istenmeyen kişi ilan edilen" diplomatların 8 gün içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği ve buna dair nota verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Yunanistan'ın Rusya karşıtı politikasının devam etmesi durumunda yanıt verme hakkının saklı tutulduğu belirtilmişti.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat desteğinde bulunması, hava sahasını Rus uçaklarına kapatması ve nisanda Yunanistan'daki 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi Rusya'nın tepkisine neden olmuştu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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