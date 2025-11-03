Rusya'nın Yeni Nükleer Füzeleri ABD'ye Güçlü Mesaj Gönderiyor

Rus askeri uzmanlar, Rusya'nın nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli füzeleri test etmekle ABD'ye güçlü siyasi mesaj vererek stratejik yenilmezliğe ulaşmasını engellediği görüşünü paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi ile "Poseidon" insansız denizaltı aracını başarıyla test ettiklerini duyurdu.

Bunların dünyada eşi ve benzerinin olmadığını belirten Putin, bu füzelerin yakında orduda devreye sokulacağını açıkladı.

Burevestnik füzesinin denemeler esnasında 14 bin kilometre yol katettiği ve 15 saat boyunca havada kaldığı kaydedilirken Poseidon'un da hızı ve hareket ettiği derinlik açısından güçlü olduğu belirtildi.

Dünyada bu füzeleri engelleyebilecek herhangi bir savunma sisteminin bulunmadığı ifade ediliyor.

Rus askeri uzmanlar, Burevestnik ve Poseidon denemelerinin hangi stratejik amaçla yapıldığını ve ABD için ne tür mesaj içerdiğini AA muhabirine değerlendirdi.

"Burevestnik ve Poseidon, ABD'nin Altın Kubbe'sini delebilecek"

Milli Savunma dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, Burevestnik seyir füzesi ile Poseidon insansız denizaltı aracının ABD'ye güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Korotçenko, "Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın stratejik füze savunma sistemi olan Altın Kubbe'yi oluşturma yönündeki planlarını sıfırladı. Hem Burevestnik hem de Poseidon, bu kubbeyi delebilecek çünkü bu kubbe, söz konusu füzeleri engellenmeye yönelik değil. ABD'nin savaş başlatması durumunda Rusya, ABD'ye karşı garantili nükleer saldırı düzenleyebilecek. Bu da ABD'nin stratejik yenilmezliğe asla ulaşamayacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Askeri uzman Korotçenko, bu durumun, ABD'yi Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye ve stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılmasına ilişkin yeni anlaşmaları sağlamaya itebileceği öngörüsünde bulundu.

Rusya ile ABD'nin nükleer üçleme potansiyelinin eşit olduğuna işaret eden Korotçenko, bunun dünyada askeri siyasi dengeyi ve stratejik istikrarı sağladığını belirtti.

Korotçenko, iki ülke arasındaki silah yarışının sürdüğünü ve bunu Batı'nın "düşmanca" izlediği siyasetin kışkırttığını dile getirdi.

Rusya'nın nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" balistik füzesine de sahip olduğuna dikkati çeken Korotçenko, bu füzenin Avrupa ülkelerine karşı üretildiğini belirtti.

Korotçenko, "Bu füze, Rus sınırlarına en uzak İngiltere ve Portekiz dahil Avrupa'daki her hedefi yok edebilir." dedi.

"Bu silahlar, ABD'ye karşı ciddi caydırıcı güç oluşturuyor"

Rus askeri uzman Viktor Litovkin de ülkesinin yeni silahları test etmekle ABD'ye siyasi mesaj verdiğini söyledi.

Litovkin, "ABD, Rusya ile ültimatomlarla konuşmamalı. Amerikalılar, Rusya'yı eşit bir ülke olarak görmeli ve Rusya'nın ulusal çıkarlarına saygı duymalı çünkü Rusya, ABD'nin sahip olmadığı türden silahlara sahip güçlü nükleer bir ülke. Bu silahlar, ABD'ye karşı ciddi caydırıcı güç oluşturuyor. Verilen siyasi mesaj bu." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hipersonik "Avangard" ve kıtalar arası balistik "Sarmat" gibi füze sistemlerine sahip olduğuna dikkati çeken Litovkin, "Elbette bu, Rusya için ABD ile müzakerelerde elindeki en önemli koz. ABD, Lihtenştayn, Litvanya veya Polonya gibi ülkelerle değil Rusya ile konuştuğunu anlamalı. Rusya, kimsenin şart koşmasına izin vermeyecek." diye konuştu.

Genel çerçevede Rusya ile ABD arasındaki stratejik dengenin bozulmadığını söyleyen Litovkin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca uyma teklifinde bulunduğunu ancak ABD'nin bu teklife henüz yanıt vermediğini dile getirdi.

Litovkin, New START gibi anlaşmaların artık çalışmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla stratejik silahların geliştirilmesiyle ilgili süreç, şu anda kontrolsüz. Hiçbir ülke, sahip olduğu füze başlığı ve füze fırlatma sistemi sayısını birbirine bildirmiyor. Şimdi bir denge olsa da ileride ne olacağı belirsiz çünkü ABD, bu dengeyi istemiyor. Amerikalılar, kendilerini Rusya ve diğer ülkelerden üstün görüyor. Rusya ise buna izin vermeyecek. Böylece Rusya ile ABD arasındaki rekabet, silahlanma dahil her alanda sürecek."

ABD'nin Rusya'nın ürettiği silahlara karşı koyabilecek hava savunma ve füze sistemlerine sahip olmadığını savunan Litovkin, Amerikan "Patriot" hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da etkin olmadığını ileri sürdü.

Uzman Litovkin, Rusya'nın yeni silah denemelerinin Avrupa için de ciddi mesaj olduğunu ancak Avrupa'nın ABD ile benzer güce sahip olmadığını belirterek, "Avrupa, Rusya'ya yakın. Avrupa, Rusya'nın taktik nükleer silaha sahip olduğunu unutmamalı." dedi.