Rusya'nın Yeni Dışişleri Politikası Konsepti: Çin'le İşbirliği Artırılacak

MOSKOVA, 1 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Cuma günü açıklanan yeni Dışişleri Politikası Konsepti'nde Çin'le kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

MOSKOVA, 1 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Cuma günü açıklanan yeni Dışişleri Politikası Konsepti'nde Çin'le kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Belgede Rusya'nın Çin'le her alanda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine ve küresel ve bölgesel düzeylerde güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için uluslararası arenada karşılıklı yardımın sağlanmasına ve işbirliğinin güçlenmesine öncelik verdiği dile getirildi.

Belgede ayrıca Rusya'nın, Avrupa ile Çin'in doğusunu birleştiren uluslararası ulaşım koridorunun altyapısının iyileştirilmesi ve Rusya-Moğolistan-Çin ekonomik koridorunun geliştirilmesi için de çalıştığı ifade edildi.

Yeni Dışişleri Politika Konsepti, 2016'da yürürlüğe giren versiyonun yerine geçmek üzere Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bir kararnameyle onaylandı. Belge, imzalanmasının ardından hemen yürürlüğe girdi.