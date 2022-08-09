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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi

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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri havaalanında bulunan depoda tutulan uçak mühimmatları patladı.

Patlamada yaralanan olmadığı, havaalanındaki uçakların da zarar görmediği belirtildi.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve patlamanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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