Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi. Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri havaalanında bulunan depoda tutulan uçak mühimmatları patladı. Patlamada yaralanan olmadığı, havaalanındaki uçakların da zarar görmediği belirtildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve patlamanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi. Güncel AA / Dmitri Chirciu Rusya Kırım Güncel Haberler

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