Rusya'nın Yaptırımlarına Beyaz Saray'dan Alaycı Yanıt

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına misilleme adım attı. Rusya'nın yaptırım listesinde ABD Başkanı Joe Biden, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CIA Başkanı William Burns ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de var

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