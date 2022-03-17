Rusya'nın Yaptırımlarına Beyaz Saray'dan Alaycı Yanıt - Haberler

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Rusya'nın Yaptırımlarına Beyaz Saray'dan Alaycı Yanıt

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'yı işgal eden Rusya, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına misilleme adım attı.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına misilleme adım attı. Rusya'nın yaptırım listesinde ABD Başkanı Joe Biden, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CIA Başkanı William Burns ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de var

DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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