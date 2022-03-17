Rusya'nın Yaptırımlarına Beyaz Saray'dan Alaycı Yanıt
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Ukrayna'yı işgal eden Rusya, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına misilleme adım attı.
Ukrayna'yı işgal eden Rusya, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına misilleme adım attı. Rusya'nın yaptırım listesinde ABD Başkanı Joe Biden, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CIA Başkanı William Burns ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de var
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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