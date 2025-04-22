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Rusya'nın Vladimir Bölgesinde Mühimmat Deposunda Patlama

Rusya'nın Vladimir Bölgesinde Mühimmat Deposunda Patlama
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Rusya'nın Vladimir bölgesinde bir köyde meydana gelen patlama, mühimmat deposunda yangın çıkması sonucu gerçekleşti. İlk belirlemelere göre can kaybı yokken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Rusya'nın Vladimir bölgesinde bir köyde meydana gelen patlamanın mühimmat deposunda gerçekleştiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Vladimir bölgesindeki bir birlikte yangın çıkması sonucu mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerindeki yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İlk belirlemelere göre can kaybı yok. Yangına, patlayıcı maddelere ilişkin güvenlik kurallarının ihlali neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un talimatıyla olayın araştırılması için komisyon oluşturulduğu ifade edildi.

Olay

Rusya'nın Vladimir Bölgesi Valisi Aleksandr Avdeyev, Kirjaç bölgesine bağlı bir köyde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Yerel medyadaki haberlerde, bölgede yaşayanların tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Vladimir'deki Kirjaç bölgesinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

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Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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