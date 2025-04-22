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Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde Patlama: Acil Durum İlan Edildi

Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde Patlama: Acil Durum İlan Edildi
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Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde Kirjaç'a bağlı bir köyde meydana gelen patlamanın ardından acil durum ilan edildi. Yerel halk tahliye ediliyor, olayla ilgili detaylı açıklamalar bekleniyor.

Rusya'nın Vladimir Bölgesi Valisi Aleksandr Avdeyev, Kirjaç bölgesine bağlı bir köyde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Vali Avdeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kirjaç bölgesinde bir patlama geldiğini belirterek, ilgili servislerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Avdeyev, daha sonra olayla ilgili detaylı açıklama yapılacağını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Vladimir'deki Kirjaç bölgesinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Yerel medyadaki haberlerde, bölgede yaşayanların tahliye edilmeye başlandığı aktarıldı.

Öte yandan, bazı sosyal medya hesaplarında Vladimir bölgesinde Barsovo köyü yakınlarında meydana gelen patlamanın görüntüleri yer aldı. Meskun bir bölgede olduğu anlaşılan büyük patlamanın ardından havaya siyah yoğun bir dumanın yükseldiği görülüyor.

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Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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