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Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmesi karar tasarısı BMGK'de reddedildi

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Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmemesi gerektiğini savunduğu karar tasarısı, BMGK'de yeterli desteği alamadı. Tasarı, 15 üyeli BMGK'de oylamaya sunuldu ancak 7 evet, 7 hayır ve 1 çekimser oy aldı. Karar tasarısının geçmesi için en az 9 oy gerekiyordu. Tasarıda, uzaya silah yerleştirilmemesi çağrısı yapılırken, uzayda şiddet kullanımına ilişkin tehdit olmadığı vurgulanmıştı. Rusya daha önce de uzaya silahlanmanın engellenmesini hedefleyen bir karar tasarısını veto etmişti.

NEW Rusya'nın uzaya hiçbir silah yerleştirilmemesi gerektiğini savunduğu karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yeterli desteği alamadı.

Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de oylamaya sunuldu.

Tasarı 7 "evet", 7 "hayır" ve 1 "çekimser" oy aldı.

Karar tasarısının geçmesi için 15 oydan en az 9'unu alması gerekiyordu.

Tasarıda, uzaya hiçbir silah yerleştirilmemesi çağrısına yer verilirken, uzayda şiddet kullanımına ilişkin tehdide yer olmadığı ifade edilmişti.

Konuya ilişkin çok taraflı ve bağlayıcı anlaşmaların sağlanması talep edilen karar tasarısında, uzayın barışçıl kullanımı teşvik edilmişti.

Rusya, 24 Nisan'da ABD ve Japonya'nın sunduğu ve uzayın barışçıl kullanımını sağlamak ve burada silahlanma yarışını engellemek için uzaya nükleer silahların ve kitle imha silahlarının yerleştirilmesinin engellenmesini hedefleyen karar tasarısını veto etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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