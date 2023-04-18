Rusya'nın Uzak Doğu ve Sibirya Bölgelerinde Satılan Her İki Araçtan Biri Çin Menşeli

VLADİVOSTOK, 18 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Uzak Doğu ve Sibirya bölgelerindeki bayiler tarafından satılan yeni Çin otomobillerinin payı 2022'nin Ocak ayında yüzde 10 iken Mart 2023'te yüzde 50'ye yükseldi.

VLADİVOSTOK, 18 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Uzak Doğu ve Sibirya bölgelerindeki bayiler tarafından satılan yeni Çin otomobillerinin payı 2022'nin Ocak ayında yüzde 10 iken Mart 2023'te yüzde 50'ye yükseldi.

Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti'nin Pazartesi günkü haberine göre Çin otomobillerinin satışlarındaki bu artış, pazar payı yüzde 27'den yüzde 6'ya inen Avrupalı otomobil markalarının satışlarındaki önemli düşüş ile eş zamanlı gerçekleşti.

Öte yandan Rus otomobil markaları ise geçen yılın başından Mart 2023'e kadar satışlardaki paylarını yüzde 18'den yüzde 25'e çıkarmayı başardı.

Bölgede satılan Güney Kore menşeli otomobillerin oranı da yüzde 25-28'den yüzde 15'e düştü. Japon otomobillerinin payı ise Rusya'nın batısında yüzde 18'den yüzde 6'ya, doğusunda ise yüzde 18'den yüzde 10'a geriledi.

Rus haber ajansı, Uzak Doğu gümrükleri aracılığıyla Rusya'ya ithal edilen Çin yapımı kamyon sayısının geçen yılın başındaki 340'tan 2.759'a yükseldiğini kaydetti.