Rusya'nın Uzak Doğu'sunda Çinceye Rağbet Artıyor

VLADİVOSTOK, 3 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın Uzak Doğu Federal Üniversitesi'ne bağlı Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Liu Congying, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde giderek daha fazla Rus gencinin Çince öğrenmeye başladığını ve Çincenin popülaritesinin giderek arttığını söyledi.

VLADİVOSTOK, 3 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın Uzak Doğu Federal Üniversitesi'ne bağlı Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Liu Congying, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde giderek daha fazla Rus gencinin Çince öğrenmeye başladığını ve Çincenin popülaritesinin giderek arttığını söyledi.

Perşembe günü Çince dil öğrenimine ilişkin bir etkinlikte konuşan Liu, "Çince konuşma becerisine yönelik talep, ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında hızla artıyor" diyerek Konfüçyüs Enstitüsü'ne Kasım ayı itibarıyla kayıt yaptıran öğrenci sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'lik bir artış yaşandığına işaret etti.

Rus gazetesi Argümanlar ve Gerçekler, Rusya'da Çince dil becerilerine dönük talebin 2022 yılında yüzde 55 artacağı tahmininde bulundu.

İş arayanlara yönelik Rus internet sitesi SuperJob, Çincenin, özellikle ticaret, tedarik, tercüme ve satış alanlarında işgücü piyasasında İngilizcenin ardından en çok aranılan ikinci yabancı dil olduğunu yazdı.

Çince konuşma becerilerine yönelik talepte yaşanan artış, Rusya ve Çin arasında yakınlaşan ekonomik ve kültürel ilişkilerden de kaynaklanıyor.

Yılın ilk sekiz ayına bakıldığında Rusya'nın Uzak Doğu bölgeleriyle Çin arasındaki iki yönlü ticaret yüzde 45,5 artarak 12,1 milyar ABD dolarına yükselirken Vladivostok'un başkenti olduğu Primorsky Krai ile Çin arasındaki ticaret de yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 31 artarak 5 milyar doların üzerine çıktı.

Çince konuşan işgücüne dönük artan talep Çince dersine kayıt yaptıran üniversite öğrencilerinin sayısını da yukarı çekti. Örneğin Vladivostok'ta bulunan Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde 2019 yılında 700 olan Çince dersi alan öğrencilerin sayısı 2022 yılında 1.300'ü aştı

Liu, Konfüçyüs Enstitüsü'nün 20 yılı aşan tarihinde toplam 20.000'den fazla Rus öğrenciye Çince dersi verdiğini söyledi.