Rusya'nın Uman kentindeki saldırısında can kaybı 23'e yükseldi

Ukrayna'nın Uman kentinde Rusya tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı 23'e yükseldi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun olduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'nın Uman kentinde düzenlediği roket saldırısında can kaybı 23'e yükseldi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Saldırı sonrası çok katlı binanın bir bölümü yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları bir günden fazla sürdü ve tamamlandı. Ne yazık ki 6'sı çocuk, 23 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi kurtarıldı ve 19 kişi de yaralı' denildi.