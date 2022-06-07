Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 99. günü; savaş nereye? - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 99. günü; savaş nereye?
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın bir "Özel Askeri Operasyon" ile işgal edilmesi emrini vermesinin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 99'uncu gününe girdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın bir "Özel Askeri Operasyon" ile işgal edilmesi emrini vermesinin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 99'uncu gününe girdi.
Savaşa ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Rusya uzmanı Hakan Aksay, Rusya-Ukrayna savaşının önümüzdeki zamanlarda olası seyrini ve bunun Batı ve Orta Daoğu üzerindeki etkisini değerlendirdi.
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