Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 99. günü; savaş nereye? - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 99. günü; savaş nereye?

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın bir "Özel Askeri Operasyon" ile işgal edilmesi emrini vermesinin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 99'uncu gününe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın bir "Özel Askeri Operasyon" ile işgal edilmesi emrini vermesinin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 99'uncu gününe girdi.

Savaşa ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Rusya uzmanı Hakan Aksay, Rusya-Ukrayna savaşının önümüzdeki zamanlarda olası seyrini ve bunun Batı ve Orta Daoğu üzerindeki etkisini değerlendirdi.

DailyMotion.com / Güncel

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