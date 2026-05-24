Haberler

Zelenskiy: "(Rusya'nın saldırıları) En az 83 kişinin yaralandığı biliniyor, maalesef ölenler de var"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 90 füze ve 600 SİHA ile düzenlediği saldırılarda en az 83 kişinin yaralandığını, ölenler olduğunu açıkladı. Kiev'de Dışişleri Bakanlığı binası da hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği yoğun hava saldırıları nedeniyle en az 83 kişinin yaralandığını belirterek, "Maalesef ölenler de var." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın gece Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Saldırılarda "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzeleri dahil olmak üzere 90 füze ve 600 silahlı insansız hava aracının (SİHA) kullanıldığını dile getiren Zelenskiy, bazı bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy, devlet kurumlarının yardıma muhtaç sivillere her yerde destek sağladığına dikkati çekerek, "Günün başından itibaren en az 83 kişinin yaralandığı biliniyor, maalesef ölenler de var." diye konuştu.

Saldırılarda okul, apartman ve pazar yeri gibi sivil altyapıların hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Bunun Rusya için karşılıksız kalmaması çok önemli." dedi.

Dışişleri Bakanlığı binasının pencereleri kırıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kiev'de 1939 yılında inşa edilen Dışişleri Bakanlığı binasındaki pencerelerin saldırı nedeniyle kırıldığını belirten Sybiha, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binası, yakında gerçekleşen patlamalar sonucu hafif hasar gördü." bilgisini paylaştı.

Sybiha, binanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana saldırılar sebebiyle ilk kez hasar gördüğünü dile getirerek, "Bu sabah kırık pencerelere baktıktan sonra tüm diplomatik ekibimiz adına tam bir güvenle ifade edebilirim ki Rus teröristler bizi durduramayacak." görüşünü paylaştı.

Saldırıda tarihi mirasın hedef alındığını savunan Sybiha, "Bu durum, medeniyetin mirasçılarıyla değil barbar ordusuyla karşı karşıya kaldığımızın bir kanıtıdır." yorumunda bulundu.

Kiev'e düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente gece düzenlediği saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 56 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kliçko, saldırılar sebebiyle Kiev'deki bazı apartmanların hasar gördüğüne dikkati çekerek, "Başkentin tüm ilçelerinde hasar meydana geldi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya: Kiev'in terör saldırısına Oreşnik, Kinjal, Tsirkon ve İskender füzeleriyle cevap verdik

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik hava saldırılarının düzenlendiği, Rusya'ya yönelik "terör saldırılarına" karşılık verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik balistik füzelerini, İskender aerobalistik füzelerini, Kinjal hipersonik aerobalistik füzelerini, Tsirkon seyir füzelerini, hava, deniz ve kara konuşlu seyir füzelerini ve silahlı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna'daki askeri komuta tesisleri, hava üsleri ve savunma sanayi işletmelerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar

Tahliye gerginliği sonrası Özel'den ilk sözler: Ankara barlarında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olympos'ta anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu

Anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim