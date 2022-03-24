Rusya'nın Ukrayna'ya "yardım" tasarısı, BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmedi

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Ukrayna'ya "insani yardım" tasarısı, gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke ise çekimser kaldı.

BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken bir oturum düzenlerken, Rusya bu oturumun "siyasileştirildiği" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine kendi tasarısını getirdi.

Rusya, Ukrayna'daki savaşın sorumlusundan hiç bahsetmeyen ancak ülkede "kötüye giden insani durumdan endişe duyulan" tasarısını BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sundu.

15 üyeli Konseyde tasarıya sadece Rusya ve Çin destek verirken, 13 ülke çekimser kaldı.

Rusya'nın tasarısı BM Güvenlik Konseyinde gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için en az 9 "evet" oyu kullanılması ve konseyin 5 daimi üyesinin veto etmemesi gerekiyor.

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan hiç bahsedilmiyordu.

Öte yandan BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken ve daha fazla yardım çağrısı yapan Rusya'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek yeni bir tasarıyı görüşüyor ve bu hafta içinde oylamaya hazırlanıyor.

"Rusya insani durumu umursasa çocukları bombalamazdı"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Rusya'nın savaşın sorumlusu olduğundan bahsetmeyen hiçbir tasarıya destek vermeyeceklerini belirterek, "Rusya gerçekten insani durumu umursasaydı, çocukları bombalamaz, kuşatmaya son verirdi ama yapmadı." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Ukrayna'ya yardım için Rusya'nın bu "gülünç" tasarısına ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Rusya'yı "acımasız eylemlerini örtbas etmek" için BMGK'yi kullanmakla suçlayan Thomas Greenfield, "Rusya'nın, uluslararası toplumdan kendi yarattığı insani kriz için yardım isteyen bir karar ortaya koyma cüretinde bulunması gerçekten akıl almaz bir durum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise konseye sundukları tasarının diğer insani yardım tasarılarına benzediğini ve siyasileştirilmediğini savunarak, tasarının kabul edilmemesinden üzüntü duyduğunu söyledi.