Rusya'dan Kiev'e Saldırı: 4 Ölü, 25 Yaralı

Güncelleme:
Cuma gecesi düzenlenen büyük çaplı insansız hava aracı ve füze saldırısında Kiev'de 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Saldırıda birçok bina zarar gördü.

KİEV, 9 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın cuma gecesi Ukrayna'ya düzenlediği düzenlediği büyük çaplı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısında ülkenin başkenti Kiev'de en az 4 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Kiev Savcılığı, hayatını kaybedenlerden 3'ünün bir konut sitesinde yaşayanlar olduğunu, dördüncü kişininse yardım sağlarken hayatını kaybeden 58 yaşındaki bir acil tıp çalışanı olduğunu söyledi. Yaralananlar arasında sağlık personeli, kurtarma ekipleri ve bir polis memurunun da olduğu belirtildi.

Kiev'in 7 bölgesinde etkili olan saldırıda bir elçilik binası, bir anaokulu ve diğer tesisler dahil olmak üzere 19 apartman zarar gördü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın 242 İHA ve 36 füze fırlattığını, bunların arasında Rus roket fırlatma üssü Kapustin Yar poligonundan fırlatılan orta menzilli bir balistik füzenin de bulunduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'daki kritik tesisleri hedef alan hem konvansiyonel hem de nükleer yük taşıyabilen Oreşnik hipersonik füzesinin de kullanıldığı saldırıyı düzenlediklerini doğruladı.

