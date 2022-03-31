Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Tren istasyonunda bekleyen insanlar

Trene binen insanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı, tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor. Ukraynalılar buradan Polonya'nın başka şehirlerine gidiyor.