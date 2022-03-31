Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Ayhan Mehmet - Güncel
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Tren istasyonunda bekleyen insanlar Trene binen insanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı, tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.
Tren istasyonunda bekleyen insanlar
Trene binen insanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı, tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor. Ukraynalılar buradan Polonya'nın başka şehirlerine gidiyor.