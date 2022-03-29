Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Ayhan Mehmet - Güncel
Przemsyl kentine gelen sivillerden detaylar Medyka sınır kapısına gelen sivillerden detaylar Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı tren ile Polonya'nın Przemsyl kentine gelmeye devam ediyor.
Przemsyl kentine gelen sivillerden detaylar
Medyka sınır kapısına gelen sivillerden detaylar Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı tren ile Polonya'nın Przemsyl kentine gelmeye devam ediyor. Öte yandan bazı siviller ise Medyka bölgesindeki sınır kapısına geliyor. Ukraynalılar buradan Polonya'nın başka şehirlerine gidiyor.
AA / Ayhan Mehmet - Güncel