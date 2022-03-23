Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Ayhan Mehmet - Güncel
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Kroscienko sınır kapısı Ukraynalı sivillerin gelişi Sınırdaki çadırlar ve yardım malzemeleri Ukraynalı sivillerin gelişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgesindeki Kroscienko sınır...
Kroscienko sınır kapısı
Ukraynalı sivillerin gelişi
Sınırdaki çadırlar ve yardım malzemeleri
Ukraynalı sivillerin gelişi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgesindeki Kroscienko sınır kapısından geçmeye devam ediyor.