Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA - Ayhan Mehmet - Güncel
 - Güncelleme:

Kroscienko sınır kapısı Ukraynalı sivillerin gelişi Sınırdaki çadırlar ve yardım malzemeleri Ukraynalı sivillerin gelişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgesindeki Kroscienko sınır...

Kroscienko sınır kapısı

Ukraynalı sivillerin gelişi

Sınırdaki çadırlar ve yardım malzemeleri

Ukraynalı sivillerin gelişi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgesindeki Kroscienko sınır kapısından geçmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Ayhan Mehmet - Güncel

Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title