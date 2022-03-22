Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Sığınmacıların tren istasyonunda bekleyişi

Çocuklu aileler

Bavullarıyla istasyon bahçesinde bekleyenler

Polonya'ya sığınan siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı, tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.