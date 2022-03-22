Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Ayhan Mehmet - Güncel
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Sığınmacıların tren istasyonunda bekleyişi Çocuklu aileler Bavullarıyla istasyon bahçesinde bekleyenler Polonya'ya sığınan siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı, tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.
Sığınmacıların tren istasyonunda bekleyişi
Çocuklu aileler
Bavullarıyla istasyon bahçesinde bekleyenler
Polonya'ya sığınan siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı, tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.