Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Ayhan Mehmet - Güncel
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Sığınmacıların tren istasyonunda bekleyişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı, tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.
Sığınmacıların tren istasyonunda bekleyişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı, tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.