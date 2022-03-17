Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA - Ayhan Mehmet - Güncel
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Sınırdan giren siviller Bölgedeki sivillerden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yaptı.

Sınırdan giren siviller

Bölgedeki sivillerden detaylar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Ayhan Mehmet - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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