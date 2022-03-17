Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Ayhan Mehmet - Güncel
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Sınırdan giren siviller Bölgedeki sivillerden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yaptı.
Sınırdan giren siviller
Bölgedeki sivillerden detaylar
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yaptı.