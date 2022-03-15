Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakov'daki geçici konaklama merkezine çevrilen spor salonunda ağırlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakov'daki geçici konaklama merkezine çevrilen spor salonunda ağırlanıyor. Öte yandan Ukraynalı siviller için toplanan eşya yardımları da ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuluyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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