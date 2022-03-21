Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi

AA - Güncel
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Vurulan yerleşim yerlerinden yükselen duman, Bölgeden ayrılmak için hazırlanan insanlar Zarar gören yerleşim yerleri Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, saldırılar sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü.

Vurulan yerleşim yerlerinden yükselen duman,

Bölgeden ayrılmak için hazırlanan insanlar

Zarar gören yerleşim yerleri Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, saldırılar sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi

AA / Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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