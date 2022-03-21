Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi
AA - Güncel
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Vurulan yerleşim yerlerinden yükselen duman, Bölgeden ayrılmak için hazırlanan insanlar Zarar gören yerleşim yerleri Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, saldırılar sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü.
Vurulan yerleşim yerlerinden yükselen duman,
Bölgeden ayrılmak için hazırlanan insanlar
Zarar gören yerleşim yerleri Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, saldırılar sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü.