Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları: 15 Ölü, 75 Yaralı

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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Kiev'deki bir apartmana isabet eden balistik füze en ağır kayıplara yol açarken, Odesa'da da kayıplar yaşandı. Ukrayna'nın farklı bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KİEV, 17 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi de yaralandı.

Interfax- Ukrayna Haber Ajansı'nın Ukrayna İçişleri Bakanı İhor Klymenko'ya dayandırdığı habere göre, salı günü erken saatlerde gerçekleşen saldırılarda en ağır kayıp başkent Kiev'de yaşandı. Balistik bir füzenin dokuz katlı bir apartmana isabet etmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Odesa kentine yönelik saldırılarda bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Kiev ve Çernihiv bölgelerinde de can kayıplarının olduğu bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, Rusya'nın Kiev'e 14'ten fazla seyir füzesi, iki balistik füze ve 175 İHA fırlattığını, bu saldırılarla yerleşim bölgelerinin hedef alındığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'de aralarında apartmanlar, eğitim kurumları ve kritik altyapı tesislerinin de bulunduğu 27 noktanın gece boyunca saldırıya uğradığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, saldırıların gerçekleştiği bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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