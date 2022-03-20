Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

AA - Alejandro Martinez - Güncel
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Zarar görmüş evler Evini temizlemeye çalışan bir vatandaş Camlarını tahta levhalarla kapayan bir vatandaş Zarar görmüş bir araç Saldırılar sonrası enkaza dönüşmüş evler KİEV - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, saldırılar sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü.

Zarar görmüş evler

Evini temizlemeye çalışan bir vatandaş

Camlarını tahta levhalarla kapayan bir vatandaş

Zarar görmüş bir araç

Saldırılar sonrası enkaza dönüşmüş evler KİEV - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, saldırılar sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

AA / Alejandro Martinez - Güncel

Ukrayna, Tragger, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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