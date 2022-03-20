Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları
AA - Alejandro Martinez - Güncel
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Zarar görmüş evler Evini temizlemeye çalışan bir vatandaş Camlarını tahta levhalarla kapayan bir vatandaş Zarar görmüş bir araç Saldırılar sonrası enkaza dönüşmüş evler KİEV - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, saldırılar sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü.
Zarar görmüş evler
Evini temizlemeye çalışan bir vatandaş
Camlarını tahta levhalarla kapayan bir vatandaş
Zarar görmüş bir araç
Saldırılar sonrası enkaza dönüşmüş evler KİEV - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, saldırılar sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü.