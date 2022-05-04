Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı uçaksavar füze sistemi - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı uçaksavar füze sistemi

AA - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı uçaksavar füze sistemlerini gösteren yeni bir video yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı uçaksavar füze sistemlerini gösteren yeni bir video yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin Ukrayna hava hedeflerine karşı güvenilir bir kalkan sağladığı ve günün her saatinde görev yaptığı ifade edildi.

AA / Güncel

Ukrayna, Rusya, Füze, Rus, Güncel, Haberler

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