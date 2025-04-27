Rusya'nın Ukrayna'ya İHA Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

- Rusya, Ukrayna'ya 149 İHA ile saldırdı: 1 ölü

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca 149 insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Rus güçleri Ukrayna genelinde gece boyunca 149 insansız hava aracı ile saldırılar düzenledi. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak, Pavlohrad şehrindeki saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. Lysak açıklamasında, 1 İHA'nın hayvanların bulunduğu tesise isabet etmesi sonucu 500 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 149 İHA'dan 57'sinin düşürüldüğünü, 67'sinin ise hedeflerine ulaşamadan radar ekranından kaybolduğunu bildirdi.