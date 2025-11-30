Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

KİEV/MOSKOVA, 30 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın cumartesi günü Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Zelenskiy, Telegram'da Rus güçlerinin Ukrayna'nın enerji altyapısı ve sivil tesislerine gece boyunca çok sayıda insansız hava aracı ve füze ile saldırdığını, bunun sonucunda binalarda büyük hasar meydana geldiğini ve yangınların çıktığını ifade etti.

Devlet Başkanı, ülkesinin 600'den fazla insansız hava aracı ve 36 füzeyle saldırıya uğradığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı aynı gün yaptığı açıklamada, saldırının "Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terörist saldırılarına karşılık" yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi işletmeleri ile operasyonlarını destekleyen enerji tesislerine yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları kullanarak büyük çaplı saldırı düzenledi" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu ve saldırının amacına ulaştığını belirtti.

Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'da ayrıca bir askeri havaalanı ile uzun menzilli insansız hava araçları için kullanılan depolama ve fırlatma alanlarını imha etti.