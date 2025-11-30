Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü ve önemli altyapıların hasar gördüğünü açıkladı. Rusya ise saldırının karşılık verme amacı taşıdığını duyurdu.

KİEV/MOSKOVA, 30 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın cumartesi günü Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Zelenskiy, Telegram'da Rus güçlerinin Ukrayna'nın enerji altyapısı ve sivil tesislerine gece boyunca çok sayıda insansız hava aracı ve füze ile saldırdığını, bunun sonucunda binalarda büyük hasar meydana geldiğini ve yangınların çıktığını ifade etti.

Devlet Başkanı, ülkesinin 600'den fazla insansız hava aracı ve 36 füzeyle saldırıya uğradığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı aynı gün yaptığı açıklamada, saldırının "Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terörist saldırılarına karşılık" yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi işletmeleri ile operasyonlarını destekleyen enerji tesislerine yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları kullanarak büyük çaplı saldırı düzenledi" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu ve saldırının amacına ulaştığını belirtti.

Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'da ayrıca bir askeri havaalanı ile uzun menzilli insansız hava araçları için kullanılan depolama ve fırlatma alanlarını imha etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.