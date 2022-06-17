Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağı düştü Rusya'nın Ukrayna'ya sınırı olan Belgorod bölgesinde bir Rus Su-25 savaş uçağının düştüğü bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya sınırı olan Belgorod bölgesinde bir Rus Su-25 savaş uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Batı Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamada, Su-25 savaş uçağının planlı eğitim uçuşu esnasında Belgorod bölgesinde insanların yaşamadığı ıssız bir yere düştüğü belirtildi. Uçağın düşmesi esnasında pilotun fırlatma sistemini kullanarak yara almadan kurtulduğu ve kurtarma ekiplerince hava üssüne tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, uçağın düştüğü yerde bir yıkımın meydana gelmediği aktarıldı. Açıklamada, "Ön bilgilere göre, olayın nedeni teknik arıza olabilir. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinden bir komisyon, olay yerinde incelemelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı. AA / Ali Cura - Güncel Ukrayna Rusya su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağı düştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.