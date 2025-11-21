Rusya'nın Ternopil'e Saldırısı: 26 Ölü, 93 Yaralı

KİEV, 21 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın batısındaki Ternopil kentine düzenlediği hava saldırısında en az 26 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi de yaralandı.

Polis yetkililerinin perşembe sabahı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Ternopil'de nerede oldukları henüz tespit edilemeyen kişileri arama çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İki apartmanın hedef alındığı çarşamba gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk da bulunuyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri'nden yapılan açıklamada enkaz altından 46 kişinin kurtarıldığı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ternopil'deki binaların, Rus Tu-95 ve Tu-160 tipi stratejik bombardıman uçaklarından fırlatılan Kh-101 seyir füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. Rusya'nın saldırı sırasında Ukrayna'yı toplam 476 insansız hava aracı (İHA) ve 48 füzeyle hedef aldığı, İHA'ların 442'sinin, füzelerinse 41'inin önlendiği kaydedildi.