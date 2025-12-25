Rusya'nın Temrük Limanına Düzenlenen İha Saldırısında Petrol Tankları Alev Aldı

MOSKOVA, 25 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın güneyindeki Temrük limanına düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırısında iki petrol depolama tankında yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Krasnodar bölgesi yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yaklaşık 2.000 metrekare alanın yandığı ve yangın söndürme çalışmalarına 70 personel ve 18 ekipmanın katıldığı belirtildi.

Önceki gece Krasnodar bölgesindeki Nikolaevka köyüne düzenlenen İHA saldırısında ise birçok endüstriyel yapı ve tarım ekipmanı zarar gördü.

Ukrayna'ya ait İHA'ların pazartesi günü Volna bölgesindeki Taman limanına düzenlediği saldırıda iki iskele ve iki tanker hasar görmüş, vurulan İHA'ların düşen parçaları iki depolama tankına zarar vermişti.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Temrük ve Taman limanları, petrol ve petrol ürünleri ihracatı açısından hayati önem taşıyor.