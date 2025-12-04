Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince "Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirlere" dair oturum düzenlendi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirler: Etkiler, Zorluklar ve Halkların Hakkı" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen "4 Aralık Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirlere Karşı Uluslararası Günü" kapsamında Rus Evinde düzenlenen "Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirler: Etkiler, Zorluklar ve Halkların Hakkı" oturumunda, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksei Ivanov konuşmacı olarak yer aldı.

Büyükelçi Gutierrez, BM Genel Kurulu'nun 4 Aralık'ı "Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirlere Karşı Uluslararası Günü" olarak ilan etmesinin tarihi nitelikte olduğunu belirterek, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin küresel finansal altyapıyı "siyasi baskı aracına" dönüştürdüğüne dikkati çekti.

Gutierrez, uluslararası hukukun BM Güvenlik Konseyi tarafından kolektif biçimde yetkilendirilen yaptırımları tanıdığına işaret ederek, çok taraflı bir dayanağı olmayan ve finansal egemenliklerini araçsallaştıran güçler tarafından sınır aşırı biçimde uygulanan tedbirleri eleştirdiklerini dile getirdi.

Ekonomik bir güç kullanımı niteliği taşıyan bu uygulamaların ulusal ekonomileri ve nihayetinde sivil nüfusu hedef alan konvansiyonel olmayan bir "savaş biçimi" oluşturduğunu kaydeden Gutierrez, bu mekanizmanın küresel finans akışlarını kontrol ederek ve korku oluşturarak işlediğini söyledi.

Gutierrez, ülkesinde yaşananların da bir örnek teşkil ettiğine işaret ederek, "2015'te başlayan ve 2019'da bütüncül bir ablukaya dönüşen mali kuşatma, resmi tahminlere göre 200 milyar ABD dolarını aşan ekonomik zarara yol açmış, kritik sektörleri etkilemiştir." dedi.

"Tek taraflı zorlayıcı tedbirleri reddediyoruz"

Buna rağmen Venezuela'nın üretim tabanını çeşitlendirerek ve yeni ortaklıklarla petrol endüstrisini toparlayarak üst üste 18 çeyrektir ekonomik büyüme kaydettiğini aktaran Gutierrez, "Venezuela'nın tutumu nettir ve bizzat yaşanmış bir deneyime dayanır. Tek taraflı zorlayıcı tedbirleri yasa dışı, gayriahlaki ve stratejik açıdan istikrarsızlaştırıcı olmaları nedeniyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maslahatgüzar Ivanov ise Batılı ülkelerin "yasa dışı tek taraflı kısıtlamalar getirerek egemen politika izleyen devletlere baskı kurma ve rakiplerini saf dışı bırakma" çabası içinde olduğunu öne sürdü.

Ivanov, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümesinin 2024'te toplam yüzde 1,8'i geçmediğini ve 2025 için beklentinin yüzde 1,6 olduğunu söyledi.

Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesinin enerji fiyatlarının yükselmesine ve bunun sonucu olarak Avrupa Birliği'nin enerji ithalat giderlerinin artmasına yol açtığına işaret eden Ivanov, Batılı ülkelerin Rus varlıklarını dondurmayı da ayrı bir "baskı aracı" olarak kullandığını savundu.

Batı yaptırımlarının ve ABD ile müttefiklerinin rezerv para birimlerini "baskı aracı" olarak kullanmasının sonucunda uluslararası aktörlerin ABD dolarına ve avroya dayalı küresel finans mimarisine güveninin azaldığını aktaran Ivanov, bunun neticesinde uluslararası ticaret ve rezervlerde alternatif para birimlerinin payının arttığını dile getirdi.