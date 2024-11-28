Rusya'nın Suriye'deki Saldırısında 4 Sivil Hayatını Kaybetti
Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Halep'in Daret İzze ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil ölümüne ve 21 sivilin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 21 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, öğle saatlerinde Daret İzze'ye hava saldırıları düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi, 7'si çocuk toplam 21 sivil yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 2 gündür çatışmalar yaşanıyor.