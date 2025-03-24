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Rusya'nın Sumy kentine füze saldırısı: 65 yaralı

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Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy kentine düzenlediği füze saldırısında 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı. Saldırıda yerleşim yerleri ve bir okul hasar gördü.

- Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 65 yaralı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'daki Sumy kentine düzenlediği füze saldırısında 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yapılan görüşmeler devam ederken, Rusya Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi. Ukrayna'daki Sumy kentine düzenlene saldırıda 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı. Sanayi tesisinin hedef alındığı saldırıda yerleşim yerleri de hasar gördü.

Sumy Bölge Valisi Volodymyr Artiukh, "Düşman, şehir merkezine füze saldırısı düzenledi. Birkaç yüksek katlı bina ve bir okul hasar gördü. Çocuklar sığınaktaydı" dedi.

Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sumy'e, Rusya tarafından sık sık dron ve füze saldırısı düzenleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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