AP: Batılı istihbarat, Rusya'nın, Starlink uydularını hedef alan silah geliştirdiğinden şüpheleniyor

Batılı istihbarat servislerinin, Rusya'nın ABD'li milyarder Elon Musk'ın uydu internet şirketi Starlink'e yönelik yeni bir "anti-uydu silahı" geliştirdiğinden şüphelendiği öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) ulaştığı istihbarat bulgularına göre, iki NATO üyesi ülkenin istihbarat servisleri, Rusya'nın, "bölge etkili" olarak tanımlanan ve yörüngede yoğun metal parçacık bulutları oluşturarak aynı anda çok sayıda uyduyu devre dışı bırakmayı amaçlayan bir sistem üzerinde çalıştığını değerlendiriyor.

İstihbarat bulgularında, geliştirilmesi muhtemel bu yeni sistemin, Rusya'nın 2021'de tek bir eski uyduyu imha etmek için test ettiği füze sistemlerinden farklı olarak aynı anda çok sayıda Starlink uydusunu hedef almayı amaçladığı ve metal parçacıkların, küçük uydu kümeleri aracılığıyla yörüngeye bırakılabileceği iddia edildi.

Metal parçacıkların yalnızca birkaç milimetre çapında olabileceği ve bu nedenle uzay nesnelerini tarayan sistemler tarafından tespit edilmelerinin zorlaşabileceği ifade edilen bulgularda, bu durumun olası bir saldırının sorumlusunu belirlemeyi zorlaştırabileceği ileri sürüldü.

Rusya'nın Starlink'i "ciddi bir tehdit" olarak gördüğü savunulan bulgularda, Starlink uydularının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna ordusunun haberleşme, hedefleme ve koordinasyon kabiliyetlerinde önemli rol oynadığının altı çizildi.

Bulgularda, Rusya'nın, Ukrayna'ya savaş alanında avantaj sağlayan Batı'nın uzay üstünlüğünü dizginlemeyi amaçladığı öne sürülürken, sistemin ne zaman konuşlandırabileceğine dair net bir takvim yer almadığı aktarıldı.

Uzayda "kontrolsüz kaos" tehlikesi

Konuyla ilgili yorum yapan uzmanlar, böyle bir silahın Rusya ve Çin dahil olmak üzere iletişim, savunma ve diğer hayati ihtiyaçlar için binlerce uyduya bağımlı olan şirketler ve ülkeler açısından uzayda "kontrolsüz kaos" yaratma riski taşıdığına işaret etti.

Kanada ordusunun Uzay Bölümü Komutanı Christopher Horner, Rusya'nın daha önce nükleer ve uzay konuşlu silahlar üzerinde çalıştığına dair iddialar bulunduğunu hatırlatarak, bu tür bir sistemin tamamen ihtimal dışı sayılamayacağını söyledi.

Horner, bu durumun sadece Starlink'i değil, aynı yörüngedeki tüm uyduları etkileyebileceği değerlendirmesi yaptı.

ABD merkezli Secure World Foundation'da uzay güvenliği uzmanı olarak görev yapan Victoria Samson ise böyle bir silahın fiilen kullanılmasının şaşırtıcı olacağını belirterek, bu durumun Rusya'nın kendi uzay kabiliyetlerini de tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Söz konusu çalışmaların yalnızca teorik veya deneysel olabileceğine dikkati çeken Samson, bu tür iddiaların zaman zaman uluslararası kamuoyunda tehdit algısı oluşturmak veya savunma harcamalarını artırmak amacıyla gündeme getirilebildiği yorumunu yaptı.