Rusya'nın St. Petersburg Kentinde Kumdan Heykel Festivali Başladı - Haberler

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Rusya'nın St. Petersburg Kentinde Kumdan Heykel Festivali Başladı

Xinhua - Güncel
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Rusya'nın St. Petersburg Kentinde Kumdan Heykel Festivali Başladı

ST. PETERSBURG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde, kentin kurucusu olan Rus Çarı Büyük Petro'nun doğumunun 350. yıl dönümünü kutlamak için bir kumdan heykel festivali düzenlendi.

ST. PETERSBURG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde, kentin kurucusu olan Rus Çarı Büyük Petro'nun doğumunun 350. yıl dönümünü kutlamak için bir kumdan heykel festivali düzenlendi. 27 Mayıs'ta başlayan festival 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen kumdan heykel festivalinde, kentin kurucusu Büyük Petro'nun kumdan heykeli önünde poz veren bir adam görülüyor, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua)

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen kumdan heykel festivalinde kumdan heykel yapan bir sanatçı, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Petersburg Heykel Mayıs Rusya Güncel Haberler

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